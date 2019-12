Alberto Fernández esperó la llegada de la Navidad en la iglesia de San Cayetano

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pasó la noche previa a la Navidad en la iglesia de San Cayetano, desde donde envió un mensaje difundido a través de sus redes sociales. Alberto Fernández sorprendió a los fieles que se dieron cita en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, presentándose para esperar allí la nochebuena. En la noche del 24 de diciembre, en el barrio porteño de Liniers, presentándose para esperar allí la nochebuena. Acompañado por su compañera, Fabiola Yáñez, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y otras integrantes de su equipo, el presidente estuvo cerca de la gente, sacándose fotos y “selfies”. Antes de llegar a la iglesia, el presidente de la Nación utilizó las redes sociales para enviar un saludo de Navidad. “La Navidad nos invita a reflexionar sobre el otro, que es también una reflexión sobre nosotros. Esta Navidad los invito a tenderles la mano a quienes sufren y, entre todos, construir la Argentina que soñamos. Felicidades para todos y todas“, escribió Alberto Fernández en sus redes sociales personales.

