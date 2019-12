Alberto Fernández saludó por Navidad y Año Nuevo al personal de Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández saludó este lunes por la Navidad y Año Nuevo al personal de la Casa de Gobierno, y pidió “un esfuerzo” para “construir un país mejor”. “Es difícil lo que nos toca. Debemos entender que los primeros que deben ser atendidos son los que están en situación de debilidad”, expresó el jefe de Estado en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. En ese marco, pidió “trabajar con alegría por la Argentina que se viene”, y manifestó: “Queda por delante construir un país mejor. Les pido un esfuerzo”. Luego, el Presidente ingresó a la Sala de Periodistas junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Consultado por los periodistas acreditados en Casa Rosada, sobre la “herencia recibida” por parte del gobierno de Mauricio Macri, respondió: “Es la Argentina que todos vemos. Trato de no hablar tanto de eso porque hace 4 años que venimos hablando de la herencia”. “Quiero dejar de hablar de la herencia. Mirar un poco para adelante, pero necesariamente tenemos que saber dónde estamos parados porque sino la gente por ahí se confunde”, manifestó. Además, Fernández destacó que “no estamos en el mejor momento” de la Argentina, y amplió: “Ahora mi preocupación es tratar de ordenar y tranquilizar la economía”. Por otra parte, aseguró que “los jubilados van a tener en marzo, como estaba previsto, su aumento. Vamos ver cómo podemos hacerlo, teniendo en cuenta la realidad del Estado que es muy compleja”. “En diciembre tuvieron un aumento los jubilados de casi 9 puntos. El mensaje central es que empezamos una nueva etapa, en la que necesitamos estar más unidos que nunca porque hay gente que la está pasando muy mal, y nuestra prioridad es esa gente”, resaltó. Por último, indicó que “el Estado está tratando de equilibrar las situaciones de desequilibrio que se habían dado. Por ejemplo, tratar de pensar un sistema tarifario que les sirva a los que viven en sus casa y a los que producen, no solamente a los que distribuyen el servicio”.

