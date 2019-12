Paritarias: el gobierno bonaerense convocará a los docentes en enero

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, confirmó hoy que el Ejecutivo provincial convocará a los docentes en enero con el fin de comenzar a definir las paritarias del sector antes del inicio del ciclo lectivo. “Ya hemos tenido un pedido de reunión” de parte de los docentes “y vamos a avanzar rápidamente en los próximos primeros días de enero para tener la paritaria cerrada antes del comienzo de las clases”, dijo Bianco a Radio 10. De este modo, el gobierno de Axel Kicillof respondió a una nota presentada la semana pasada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que integran seis gremios docentes, en la que solicitaban una reunión con el gobernador para discutir políticas educativas, cuestiones salariales, la infraestructura escolar y los comedores.

