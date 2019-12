El 60% de la población ocupada ganaba menos de $25 mil al finalizar el tercer trimestre del año

El 60% de la población ocupada ganaba por debajo de los $ 25.000 al término del tercer trimestre del año, en medio de un deterioro de la distribución del ingreso, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El informe “Distribución del Ingreso” precisó que el 10% más pobre de la población concentraba el 1,2% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentraba el 32,4%, al término del tercer trimestre del año. La mayor inequidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al “0” como el nivel de mayor igualdad y al “1” con el mayor desequilibrio. Así, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el tercer trimestre del año un valor de 0,449 puntos, contra 0,422 de igual período del 2018. Para tener en cuenta: El Indec midió el ingreso familiar por hogares en el que precisa que el 60% lograban reunir hasta $ 46.500 en el tercer trimestre del año. Esta desmejora en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en el que la actividad económica retrocedió 1,7%, el índice de desocupación subió al 9,7% frente al 9% registrado en el tercer trimestre del año pasado y los Precios Minoristas subieron el 53,5%.

Ante ese nivel de inflación, el Índice de Salarios aumentó 42%, entre septiembre pasado e igual período del año pasado, con un alza del 44,3% en los ingreso del sector privado registrado, del 44,9% del sector público, y una suba del 32 % de los trabajadores “en negro”.

Este deterioro en los ingresos hizo que más gente saliera a buscar empleo, incluso lo que ya tenían trabajo, algo que también reflejó el Indec en el nivel de la tasa de Ocupados demandantes que trepó al 18,6% frente al 16,7% del año pasado.

Estos movimientos se dieron en el contexto económico donde el Producto Bruto Interno descendió 1,7% pese a que el sector de agricultura y la ganadería creció 12% por la recuperación de la cosecha de soja, luego de que se viera seriamente afectada el año pasado por la sequía.

También gravitó de manera positiva la suba del 3% en la explotación de Minas y Canteras, asociado a la mayor producción de Vaca Muerta.

Sin embargo, otros sectores demandantes de mano de obra exhibieron retrocesos, como fue los casos de la producción fabril que mermó 5%, la actividad de la construcción bajó 6,5% y el comercio mayorista y minorista perdió 5,2%. Crisis profunda Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró en declaraciones a un programa de televisión que “el país vive una crisis bien profunda. La situación es dramática y hay que frenar la caída”. “Todo el país se beneficia de que la economía se tranquilice. Eso es lo que necesitamos: resolver la crisis, evitar que esta situación dramática se convierta en más catastrófica”, aseguró el ministro.

Both comments and pings are currently closed.